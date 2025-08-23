В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до РФ

В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох наших громадян — трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Російської Федерації", – написав він у телеграмі.
Тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації.
Як зазначив Єрмак, тепер всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України.
"Дякую Державі Катар за посередництво та команді Офісу Омбудсмана України за віддану роботу", – додав керівник Офісу президента.
- Нещодавно сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав, що росіяни під час війни проти України викрали понад 19 тис. українських дітей. Він пригрозив визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей.