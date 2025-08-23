Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Суспільство

В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до РФ

Тривалий час діти жили у розлуці з рідними.

В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до РФ
Повернені українські діти
Фото: Телеграм Андрія Єрмака

В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох наших громадян — трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Російської Федерації", – написав він у телеграмі.

Тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації. 

Як зазначив Єрмак, тепер  всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України.

"Дякую Державі Катар за посередництво та команді Офісу Омбудсмана України за віддану роботу", – додав керівник Офісу президента. 

  • Нещодавно сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав, що росіяни під час війни проти України викрали понад 19 тис. українських дітей. Він пригрозив визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей.

