В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до РФ

В Україну повернули трьох дітей і юнака, якого окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще чотирьох наших громадян — трьох дітей та молодого хлопця, якого окупанти незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Російської Федерації", – написав він у телеграмі.

Тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації.

Як зазначив Єрмак, тепер всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України.

"Дякую Державі Катар за посередництво та команді Офісу Омбудсмана України за віддану роботу", – додав керівник Офісу президента.