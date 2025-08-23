Цей населений пункт знаходиться біля адмінмежі з Дніпропетровщиною.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області, повідомляє ОСУВ «Дніпро».

Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.

«Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом», – йдеться у повідомленні.