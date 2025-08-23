Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ОСУВ «Дніпро»: морпіхи відбили у ворога Зелений Гай на Донеччині

Цей населений пункт знаходиться біля адмінмежі з Дніпропетровщиною.

ОСУВ «Дніпро»: морпіхи відбили у ворога Зелений Гай на Донеччині
скрін мапи DeepState станом на вечір 23 серпня 2025
Фото: скрін

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області, повідомляє ОСУВ «Дніпро». 

Станом на сьогодні, 23 серпня, ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку. 

«Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом», – йдеться у повідомленні.
