Завтра вдень дощитиме на Волині та Рівненщині, майже в усіх областях до +20

Вночі опади прогнозують на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях.

У понеділок, 25 серпня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Температура у Київській області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°.