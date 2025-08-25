На Одещині до 15 років тюрми засудили зрадника, який шпигував за військовими під виглядом жінки

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна одержав ще один російський агент, який діяв в Одеській області. Він коригував ракетно-дронові атаки Росії по південному регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону.

Серед об’єктів, що цікавили росіян, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Зібрану інформацію чоловік месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором. На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).