Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У боях за Україну загинув поліцейський з Прикарпаття Михайло Сауляк

Михайло брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

У боях за Україну загинув поліцейський з Прикарпаття Михайло Сауляк
Михайло Сауляк
Фото: Нацполіція

23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України, героїчно загинув старший лейтенант поліції Михайло Сауляк — командир взводу № 1  батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Івано-Франківській області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.

“Для колег та побратимів він назавжди залишиться символом мужності, відданості обов’язку й надійності. Для рідних — світлою людиною, яка жила з гідністю, щиро любила свою країну та сім’ю. Вічна пам’ять Герою!” — йдеться у повідомленні Нацполіції. 
