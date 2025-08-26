У боях за Україну загинув поліцейський з Прикарпаття Михайло Сауляк

Михайло брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України, героїчно загинув старший лейтенант поліції Михайло Сауляк — командир взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Івано-Франківській області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.

“Для колег та побратимів він назавжди залишиться символом мужності, відданості обов’язку й надійності. Для рідних — світлою людиною, яка жила з гідністю, щиро любила свою країну та сім’ю. Вічна пам’ять Герою!” — йдеться у повідомленні Нацполіції.