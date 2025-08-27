Унаслідок нічної атаки без електропостачання опинилися понад 100 000 домогосподарств у трьох областях

Унаслідок російських ударів цієї ночі без електропостачання опинилися понад 100 000 домогосподарств. Ворог цілив по енергооб'єктах та цивільній інфраструктурі, застосував майже 100 БпЛА, повідомив президент Володимир Зеленський.

У зв’язку з атакою були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Фахівці працють, аби відновити постачання якомога швидше.

"На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина. Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску", – сказав президент.

Загалом росіяни атакували енергетику в шести областях.