Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Унаслідок нічної атаки без електропостачання опинилися понад 100 000 домогосподарств у трьох областях

Ворог цілив по енергоінфраструктурі і цивільних об'єктах. 

Унаслідок нічної атаки без електропостачання опинилися понад 100 000 домогосподарств у трьох областях
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Унаслідок російських ударів цієї ночі без електропостачання опинилися понад 100 000 домогосподарств. Ворог цілив по енергооб'єктах та цивільній інфраструктурі, застосував майже 100 БпЛА, повідомив президент Володимир Зеленський.

У зв’язку з атакою були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Фахівці працють, аби відновити постачання якомога швидше. 

"На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина. Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску", – сказав президент.

Загалом росіяни атакували енергетику в шести областях. 
