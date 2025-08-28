У Азовському морі дрони ГУР уразили носія "Калібрів"

Корабель зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

28 серпня в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражений малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 "Буян-м", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Про це розповіли у ГУР.

Розвідка повідомила, що бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів".

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.