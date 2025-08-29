На Запоріжжі росіяни поранили однорічну дитину і 70-річного чоловіка (доповнено)

Однорічна дитина та 70-річний чоловік поранені внаслідок атаки росіян на Запорізький район.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, хлопчика ворог поранив у селищі Малокатеринівка. Росіяни завдали по цьому населеному пункту 4 ударів і поцілили по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч. Медики надали дитині усю необхідну допомогу.

Доповнення. Пізніше Федоров повідомив, що збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Поранений і 59-річний чоловік.

Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Новоданилівці, Білогір`ю. 4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку.

376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне.

168 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.