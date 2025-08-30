За попередніми даними, без поранених.

Уночі російська армія провела комбіновану атаку проти Дніпропетровської області. Била дронами і ракетами.

У Дніпрі та Павлограді є пошкодження інфраструктури, там спалахнули пожежі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

В Дніпрі горіла і приватна оселя і господарська споруда. Пошкоджено літню кухню.

“Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються”, – сказав Лисак.

Фото: Сергій Лисак у Telegram наслідки удару по Дніпропетровській області 30 серпня

Фото: Сергій Лисак у Telegram Дніпро і Павлоград постраждали внаслідок атаки 30 серпня

