Уночі російська армія провела комбіновану атаку проти Дніпропетровської області. Била дронами і ракетами.
У Дніпрі та Павлограді є пошкодження інфраструктури, там спалахнули пожежі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
В Дніпрі горіла і приватна оселя і господарська споруда. Пошкоджено літню кухню.
“Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються”, – сказав Лисак.
За попередніми даними, люди не постраждали.
- Сьогодні вночі російська армія атакувала крилатими ракетами і безпілотниками різні регіони. В Запоріжжі агресор атакував промисловість і оселі, вбив одну людину, ще понад 20 поранені.