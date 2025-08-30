«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдали удару по Дніпру і області. Пошкоджено інфраструктуру

За попередніми даними, без поранених. 

Окупанти завдали удару по Дніпру і області. Пошкоджено інфраструктуру
Росія атакувала Павлоград і Дніпро
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Уночі російська армія провела комбіновану атаку проти Дніпропетровської області. Била дронами і ракетами.

У Дніпрі та Павлограді є пошкодження інфраструктури, там спалахнули пожежі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

В Дніпрі горіла і приватна оселя і господарська споруда. Пошкоджено літню кухню. 

“Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській,  Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються”, – сказав Лисак. 

наслідки удару по Дніпропетровській області 30 серпня
Фото: Сергій Лисак у Telegram
наслідки удару по Дніпропетровській області 30 серпня

Дніпро і Павлоград постраждали внаслідок атаки 30 серпня
Фото: Сергій Лисак у Telegram
Дніпро і Павлоград постраждали внаслідок атаки 30 серпня

За попередніми даними, люди не постраждали.

  • Сьогодні вночі російська армія атакувала крилатими ракетами і безпілотниками різні регіони. В Запоріжжі агресор атакував промисловість і оселі, вбив одну людину, ще понад 20 поранені. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies