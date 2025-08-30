Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Запоріжжі вдалося локалізувати лісову пожежу площею близько 50 га

Рятувальникам було важко її загасити через пориви вітру та спеку.

Фото: ДСНС

У Запорізькій області рятувальники ліквідовують лісову пожежу, площа якої становить близько 50 га. Займання вдалося локалізувати. Наразі надзвичайники продовжують проливати осередки займання та обкопувати тліючі дерева.

Про це повідомили у ДСНС. 

Зазначається, що зайнялося сьогодні, 30 серпня близько 12 години на відкритій території поблизу одного з населених пунктів Запорізького району. Як з’ясувалося, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники.

У ДСНС кажуть, що пожежу складно гасити через значну протяжність її фронту, відсутність можливості проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу місцевості, а також у спекотну погоду та сильні пориви вітру.

"За попередніми даними, орієнтовна площа пожежі становить близько 50 гектарів, з ймовірністю її подальшого поширення", – повідомили рятувальники.

Ліквідація лісової пожежі на Запоріжжі

За допомогою квадрокоптера проводять повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. 

На місці працює 81 рятувальник та 16 одиниць техніки. Для гасіння підводять воду цистернами. Також додатково залучені 27 рятувальників та 6 одиниць техніки із  Дніпропетровської області.
