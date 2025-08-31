Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

"Примари" ГУР знищили низку російських систем ППО в окупованому Криму

"Демілітаризація тимчасово окупованого півострова триває".

"Примари" ГУР знищили низку російських систем ППО в окупованому Криму
Фото: Скриншот відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє про удари по цілях протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні ГУР. 

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму", - йдеться в повідомленні.

Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:

  • РЛК “утьос-Т”;
  • Радіотелескоп РТ-70;
  • Комплекс “ґлонасс” в куполі;
  • БРЛС МР-10М1 “мис” М1;
  • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - наголосили в ГУР.

Раніше також повідомлялося, що росіяни посилили охорону військових об’єктів у Севастополі. 
