"Примари" ГУР знищили низку російських систем ППО в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє про удари по цілях протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму", - йдеться в повідомленні.

Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:

РЛК “утьос-Т”;

Радіотелескоп РТ-70;

Комплекс “ґлонасс” в куполі;

БРЛС МР-10М1 “мис” М1;

РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - наголосили в ГУР.

Раніше також повідомлялося, що росіяни посилили охорону військових об’єктів у Севастополі.