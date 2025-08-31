"Примари" ГУР знищили низку російських систем ППО в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє про удари по цілях протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму.
Про це йдеться в повідомленні ГУР.
"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму", - йдеться в повідомленні.
Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей:
- РЛК “утьос-Т”;
- Радіотелескоп РТ-70;
- Комплекс “ґлонасс” в куполі;
- БРЛС МР-10М1 “мис” М1;
- РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - наголосили в ГУР.
Раніше також повідомлялося, що росіяни посилили охорону військових об’єктів у Севастополі.