НАЗК запустило Реєстр прозорості

Сьогодні, 1 вересня 2025 року, вводиться в дію Закон "Про лобіювання", який формує правові засади для розвитку прозорої та відповідальної культури лобіювання, визначає правила впливу на законодавчий процес і забезпечує його підзвітність суспільству.
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
Одночасно із початком дії Закону Національне агентство з питань запобігання корупції запускає "Реєстр прозорості" - відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.
"Початок функціонування Реєстру означає, що особи, які здійснюють лобіювання - вплив чи спробу впливу, зокрема на органи державної влади, щодо ухвалення нормативно-правових актів у власних чи комерційних інтересах бенефіціарів, зобов’язані отримати статус суб’єкта лобіювання", - йдеться в повідомленні.
Реєстр складається з двох частин:
- публічної — відкритої для всіх користувачів. Вона містить відомості про суб’єктів лобіювання, їхні звіти, статистику, дашборди та інформаційні матеріали (крім інформації з обмеженим доступом);
- електронний кабінет — персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де можна створювати, подавати звіти, а також актуалізовувати відомості про суб’єкта лобіювання.
Детальніше щодо користування реєстром за посиланням.