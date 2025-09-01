НАЗК запустило Реєстр прозорості

Він має забезпечити відкритий доступ до інформації про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.

Сьогодні, 1 вересня 2025 року, вводиться в дію Закон "Про лобіювання", який формує правові засади для розвитку прозорої та відповідальної культури лобіювання, визначає правила впливу на законодавчий процес і забезпечує його підзвітність суспільству.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Одночасно із початком дії Закону Національне агентство з питань запобігання корупції запускає "Реєстр прозорості" - відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.

"Початок функціонування Реєстру означає, що особи, які здійснюють лобіювання - вплив чи спробу впливу, зокрема на органи державної влади, щодо ухвалення нормативно-правових актів у власних чи комерційних інтересах бенефіціарів, зобов’язані отримати статус суб’єкта лобіювання", - йдеться в повідомленні.

Реєстр складається з двох частин:

публічної — відкритої для всіх користувачів. Вона містить відомості про суб’єктів лобіювання, їхні звіти, статистику, дашборди та інформаційні матеріали (крім інформації з обмеженим доступом);

електронний кабінет — персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де можна створювати, подавати звіти, а також актуалізовувати відомості про суб’єкта лобіювання.

Детальніше щодо користування реєстром за посиланням.