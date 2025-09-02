Російські війська обстріляли Слов’янськ та Лиман на Донеччині, повідомляє ДСНС.

У Слов’янську поранена одна людина. Пошкоджені 9 приватних будинків та двоповерхівка, виникли пожежі. На місцях працювали вогнеборці ДСНС.

Крім того, під ударом було м. Лиман. Виникли численні пожежі: горіли житлові будинки, господарська споруда, гаражі та автомобілі. Пошкоджений житловий будинок, 5 господарських будівель, інфраструктурний об’єкт та 4 одиниці транспорту. Через нові ворожі удари рятувальникам доводилося призупиняти ліквідацію займання.