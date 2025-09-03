Головне за ніч та ранок середи, 3 вересня: ворожа масована атака, майже 170 штурмів ворога, військовий парад у Китаї

Нічна повітряна атака, 166 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, наслідки землетрусу в Афганістані.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Найактивніші бої велися на п'ятьох напрямках. Зокрема на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 780 окупантів. Втрати російських військ склали близько 1 084 570 солдатів.

У ніч на 3 вересня росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що ворог обстріляв регіон. У Вишгороді збита повітряна ціль загорілася між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджень зазнали автомобіль та шибки у забудові. Пожежу ліквідовано, попередньо минулося без постраждалих.

У Кіровоградській області зафіксували масовану атаку російських безпілотників. Постраждала Знам'янська громада.

Як повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, влучання, серед інших, припали на об'єкти "Укразалізниці". Населені пункти тимчасово залишилися без електропостачання, проте його вже встигли відновити. Відомо про 5 травмованих людей, з них 4 залізничники. Медики надають їм допомогу.

Через обстріл затримуються низка залізничних рейсів.

Через атаку РФ на Чернігівщині понад 30 тисяч осель залишилися без світла.

Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури.

Загалом росіяни атакували дронами і ракетами Івано-Франківську, Львівську, Хмельницьку, Волинську, Рівненську, Кіровоградську, Київську області. Є пошкодження інфраструктури, в тому числі залізничної. Поранені люди.

Уночі зафіксували влучання 3 ракет та 69 ворожих безпілотників.

ППО знешкодила 451 ціль противника.

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Афганістані перевищила 1400 осіб.

Понад 3100 осіб отримали поранення.

У Китаї сьогодні влаштували масштабний військовий парад, приурочений до 80-річчя японської капітуляції. Серед іноземних гостей – північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і очільник Кремля Путін.

На параді Китай презентував низку нового військового обладнання, зокрема ядерну міжконтинентальну балістичну ракету DF-5C на рідкому паливі, ракету для доставки гіперзвукової зброї, лазерну зброю та роботів-собак, пише BBC.

