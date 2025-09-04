Упродовж доби понад 40 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

У Сумській області унаслідок російських обстрілів є загиблий та поранені. У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА поранена жінка 1973 р.н. У лікарні помер 35-річний чоловік із Полтавщини, який постраждав від ворожого обстрілу 26 серпня у Шосткинському районі.

Як зазначили у ОВА, за медичною допомогою також звернувся чоловік 1941 р.н., який отримав травму 1 вересня внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок у Краснопільській громаді.

Протягом доби російські війська здійснили 133 обстріли по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

майже 30 ударів КАБів;

майже 20 скидання ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари балістикою, БпЛА, FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено автотранспорт та трактор;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, дорожню інфраструктуру.

Вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 05 хвилин.