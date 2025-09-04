Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Окупанти вбили двох цивільних і ще двох – поранили на Херсонщині

Росіяни понівечили будинки, газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Окупанти вбили двох цивільних і ще двох – поранили на Херсонщині
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

У Херсонській області упродовж доби через російську агресію загинули дві людини, і ще двоє – поранені. Від ударів ворога постраждали 35 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Зеленівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Високе, Ольгівка, Миколаївка, Вірівка, Львове, Нововоронцовка, Осокорівка, Гончарне, Костирка, Антонівка, Кізомис, Садове, Молодіжне, Софіївка, Дніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Дудчани, Зміївка, Микільське, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.
