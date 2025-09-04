«Гвардієць»: як Росія робить з дітей солдатів

Російська Федерація активно формує мобілізаційний резерв, спрямовуючи значні ресурси на пропаганду та військовий вишкіл, зокрема дітей і молоді. Постійно розпочинаючи збройні конфлікти, держава потребує значної кількості людей, готових добровільно воювати на боці агресора. Тому мілітаризація молоді стала для неї звичною практикою та одним з пріоритетів. Унаслідок цього багато хто, досягнувши повноліття, поповнює лави російської армії як готові солдати. Як це відбувається, читайте в матеріалі Центру громадянської просвіти «Альменда» спеціально для LB.ua .

Дітей і молодь росіяни залучають до «патріотичних» ігор і програм, які фактично готують їх до військової служби. Особливо активно цю практику розгорнули після початку війни проти України у 2014 році. 2016 року створили рух «Юнармія» — приклад системної мілітаризації молоді, що нині налічує 1,85 млн, з яких на тимчасово окупованих Росією територіях України (ТОТ) понад 32 тисячі дітей. Зі слів Владислава Головіна, керівника організації, більш як 120 тисяч вихідців з Юнармії служать у збройних силах РФ або її силових структурах, декотрі беруть участь у так званій спеціальній воєнній операції (т.зв. СВО).

Особливу увагу приділяють дітям з ТОТ України. Їхня мілітаризація підпорядкована кільком ключовим цілям:

● сформувати «нову» ідентичність, що послабить або навіть повністю зітре їхній зв’язок з Україною та виховає лояльність до Росії. Ці процеси часто прикривають риторикою протидії тероризму та екстремізму, коли дітей і молодь з ТОТ подають як потенційну загрозу для ідеологічної політики Кремля;

● підготувати й залучити до військових ідей і практик, аби використати в бойових діях проти України, адже їх розглядають як ресурс для досягнення стратегічних цілей Росії;

● закласти потенційні бар’єри для взаєморозуміння й інтеграції дітей з ТОТ після деокупації цих територій Україною.

З 2022 року ці процеси значно посилили. Проросійські військово-патріотичні заходи на ТОТ проводять як упродовж навчального року, так і під час літніх канікул. Крім того, дітей вивозять до Росії для систематичної мілітарної підготовки. Частину таких проєктів реалізують уже тривалий час, зокрема, йдеться про військові збори «Гвардієць».

Логотип зборів «Гвардієць»

Як Росія вивозить дітей з ТОТ на збори «Гвардієць»

Юнармійські військово-патріотичні збори «Гвардієць» (рос. «Гвардеец») проводять у Приволзькому федеральному окрузі РФ (ПФО) з 2013 року. На них регулярно вивозять дітей з ТОТ: Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької, Луганської та Запорізької областей. За даними російських ЗМІ, у проєкті взяли участь понад 5 000 юнаків, серед яких і діти з ТОТ.

Щороку збори проводять на базі Пензенського артилерійського інженерного інституту — філії Військової академії матеріально-технічного забезпечення імені генерала армії А.В. Хрульова Міністерства оборони РФ.

Проєкт «Гвардієць» започаткував повноважний представник президента РФ у ПФО Михайло Бабич за підтримки Міноборони РФ, ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту) й урядів Нижньогородської та Пензенської областей.

Сьогодні збори проходять під особистим патронатом Ігоря Комарова, повноважного представника президента РФ у ПФО, та губернатора Пензенської області Олега Мельниченка — вони надають проєкту ваги та публічної уваги.

Мельниченко особисто відкриває збори й зустрічає команди, серед яких підлітки з ТОТ, вручає нагороди.

«Проєкт давно зарекомендував себе як ефективний інструмент підготовки до служби у Збройних силах Російської Федерації. Він став кузнею кадрів для армії, МВС, МНС, ФСБ, Росгвардії», — заявляв Мельниченко в серпні 2022 року.

Програма зборів включає ознайомлення з армійським побутом, вивчення озброєння й базові навички ведення бойових дій. Так російська влада використовує «Гвардієць» як інструмент системної мілітаризації дітей, залучаючи адміністративний ресурс, щоб сформувати майбутні кадрові резерви.

Хто є учасниками зборів: залучення дітей з ТОТ

Фото: з телеграм-каналу «Мельниченко» Діти з ТОТ Запорізької області на зборах «Гвардієць», серпень 2025 року

Учасниками зборів є учні дев'ятих і десятих класів загальноосвітніх і кадетських шкіл, вихованці військово-патріотичних клубів, орієнтовані на вступ до вишів Міноборони, Росгвардії, МВС, ФСБ і МНС Росії та службу в російській армії. А втім, є інформація про юнака з ТОТ Донецької області, якому на момент участі у зборах виповнилося 13 років і який перейшов лише у 8 клас.

2025 року «Гвардієць» проходив з 1 по 21 серпня й об’єднав «рекордні» 18 команд — загалом 360 дітей. До Пензенської області Росії приїхали представники всіх регіонів Приволзького федерального округу, а також діти з ТОТ Луганської, Донецької та Запорізької областей. Уперше у зборах узяли участь діти з Бреста (Республіка Білорусь).

Для підлітків з ТОТ Запорізької області це вже треті такі збори: команда з 20 учасників з чотирьох районів й окупованих Бердянська й Мелітополя вперше приїхала влітку 2023 року разом з дітьми з «ДНР».

Про залучення до зборів дітей з інших ТОТ України висновки можна зробити з повідомлень російських ЗМІ:

● Автономна Республіка Крим: дітей вивезли на збори одразу після окупації 2014 року; з відкритих джерел також відомо про участь у зборах 2016 року;

● Севастополь: брали участь щонайменше раз — 2017 року;

● Донецька область: дітей вивезли вперше 2015 року, і вони є найактивнішими учасниками — відвідали збори щонайменше п’ять разів (2015, 2022–2025 роки).

● Луганська область: підлітки брали участь у зборах у 2016 і 2025 роках.

Станом на 2025 рік лише дітей з ТОТ Херсонської області не вивозили до Пензенської області для участі у зборах «Гвардієць».

Що передбачає програма зборів?

Загалом ці збори демонструють системний підхід до мілітаризації та ідеологічного виховання підлітків з ТОТ.

У документах програму зборів визначають як «початкову військово-професійну та допризовну підготовку молоді», що фактично є системою виховання майбутніх солдатів для російської армії. Організатори заявляють, що така підготовка «забезпечує комплексний розвиток особистих якостей майбутнього захисника Вітчизни» (тобто Росії), його здатності й готовності виконувати свій громадянський і конституційний обов’язок із захисту її інтересів у мирний і воєнний час.

«Гвардієць» проходить «з глибоким зануренням учасників у реальні умови життя та побуту сучасних збройних сил Російської Федерації», привчає підлітків до суворої дисципліни й армійського режиму і формує в них сприйняття служби в армії як єдино правильного життєвого шляху.

Старшокласник з «ДНР» Роман Ілешенко під час зборів розповів російським ЗМІ: «У майбутньому я планую служити в армії. Військові збори “Гвардієць” — чудовий спосіб перевірити свої можливості, пожити в казармі та пройти курс молодого бійця. У школі ми довго готувалися до змагань». Його слова ілюструють, як система мілітаризованого виховання ефективно формує в підлітків з ТОТ уявлення про службу в російській армії як природний життєвий шлях і прищеплює лояльність до армії країни-окупанта та готовність долучитися до її лав. За даними організаторів, станом на 2022 рік після років зборів 51 учасник виявив бажання вступити до військового вишу в Пензі, а частина вже стала офіцерами російської армії. Нині 26 колишніх юнармійців є курсантами Військової академії, на базі якої і проходять збори «Гвардієць».

Під час церемонії закриття 2024 року учасникам і гостям демонстрували «героїчні епізоди боїв на території проведення СВО» із застосуванням військової техніки. У фіналі зборів гвардійці урочисто присягнули й вступили до лав руху «Юнармія». Присягу «на вірність Вітчизні і юнармійському братству» приймала на той час заступниця начальника головного штабу Катерина Чижикова.

За даними російських спільнот у соцмережах, цьогорічні збори «Гвардієць» відкрили 1 серпня 2025 року в Пензі за участю заступників повноважного представника президента РФ у ПФО та «героїв Росії» – учасників «СВО». Захід присвятили Року захисника Вітчизни та 80-річчю перемоги у Другій світовій війні.

Правила внутрішнього розпорядку забороняють учасникам користуватися смартфонами й іншими гаджетами з доступом до інтернету й залишати територію зборів без дозволу начальника.

Фото: з телеграм-каналу «ЮНАРМИЯ ДНР» Діти з ТОТ Донецької області на зборах «Гвардієць», серпень 2025 р.

За повідомленнями організаторів, протягом трьох тижнів «гвардійці» проходять комплексну підготовку: стрілецьку, фізичну та строєву, включно з початковою військовою підготовкою з польовими виходами. Вони отримують знання з військово-прикладних дисциплін, беруть участь у спортивних змаганнях, проходять орієнтування на місцевості та знайомляться з історико-культурними пам’ятками краю.

Фото: з телеграм-каналу «Гвардеец ПФО» Військова підготовка в польових умовах, серпень 2025 року, збори «Гвардієць».

Програма включає військово-прикладні види спорту (стрільба з пневматичної зброї, силова гімнастика, метання гранати тощо), а також військово-патріотичну методичну роботу: уроки з історії Росії, основ військової справи та творчі конкурси. Усі заходи мають чіткі завдання: сформувати мотивацію до служби в армії, прищепити сувору дисципліну, виховати майбутніх військових і лояльних громадян.

Окрім того, телеграм-канал «Гвардеец ПФО» повідомляв, що 2025 року на заняттях у спортивно-тренувальному комплексі «Старт» підлітки опановували управління БпЛА: від пілотування FPV-дронів у симуляторі до 3D-моделювання та складання квадрокоптерів. Також на зустрічі з учасниками запрошують військових і ветеранів «СВО», які діляться досвідом і «цінними порадами» з «майбутніми захисниками» Росії. Під час такого спілкування героїзують військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України і які є окупантами й учасниками злочинних дій.

Фото: з пабліку «Гвардеец ПФО» Зустріч дітей з військовослужбовцем РФ, серпень 2025 року, збори «Гвардієць».

Підсумовуючи ці факти, можна зробити висновок, що «Гвардієць» і схожі проєкти є частиною системної політики Росії на тимчасово окупованих територіях України, спрямованої мілітаризувати дітей і молодь та перетворити їх на мобілізаційний резерв для війни проти власної держави. Військові збори мають на меті сформувати лояльність до російської армії, героїзувати окупантів і свідомо стирати українську ідентичність підлітків через маніпуляцію та пропаганду.

Замість повноцінного дитинства діти проходять військову муштру, опановують зброю та дисципліну, фактично «присягаючи» Росії. Мілітаризація дітей на ТОТ є свідомо реалізованою Кремлем практикою, що порушує норми міжнародного гуманітарного права та спрямована на встановлення контролю над окупованими землями.