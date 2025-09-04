У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Внаслідок російського удару на Чернігівщині загинули двоє працівників гуманітарної місії

Ще вісім отримали поранення.

Внаслідок російського удару на Чернігівщині загинули двоє працівників гуманітарної місії
Росія атакувала місію з розмінування
Фото: Дмитро Брижинський у Telegram

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале відреагував на російський удар по гуманітарній місії.

“Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил Російської Федерації в Чернігівській області”, - зазначив Шмале.

Він нагадав, що лише цього року до сьогоднішнього удару в Україні вже загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників, а ще 34 зазнали поранень.

“Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню”, - наголосив Гуманітарний координатор в Україні.
﻿
