Внаслідок російського удару на Чернігівщині загинули двоє працівників гуманітарної місії

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале відреагував на російський удар по гуманітарній місії.

“Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил Російської Федерації в Чернігівській області”, - зазначив Шмале.

Він нагадав, що лише цього року до сьогоднішнього удару в Україні вже загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників, а ще 34 зазнали поранень.

“Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню”, - наголосив Гуманітарний координатор в Україні.