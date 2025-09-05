“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: уже 103 бої зафіксували на фронті

На Покровському російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити захисників із позицій.

Генштаб ЗСУ: уже 103 бої зафіксували на фронті
українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16.00 5 вересня на фронті відбулися 103 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сеньківка, Бучки, Карповичі, Миколаївка — Чернігівська область; Середина Буда, Кореньок, Бобилівка, Шалигине, Стара Гута, Старикове, Біла Береза, Товстодубове, Нова Слобода, Гірки, Бунякине, Чуйківка — Сумська область.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках відбулися чотири бойові зіткнення, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На ПівденноСлобожанському Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.

На Куп’янському російські окупанти шість разів без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка, Петропавлівка та Колісниківка. Українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Лиманському російська армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та у бік Ольгівки й Шандриголового. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбили три атаки, ще чотири бойові зіткнення тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки та у напрямку Діброви.

На Торецькому ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Один бій досі триває.

На Покровському російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Філії й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 19 атак противника, сім бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха. Наші воїни відбили 15 ворожих штурмів, ще шість атак тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Краматорському та Гуляйпільському ворог наступальних дій не проводив.
﻿
