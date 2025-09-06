Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
На Харківщині через російські обстріли виникла масштабна пожежа сухостою

У прифронтовому селі горіло 2,5 га сухої трави.

На Харківщині через російські обстріли виникла масштабна пожежа сухостою
Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська обстріляли с. Садовод Великобурлуцької громади Купёянщини, унаслідок чого виникла масштабна пожежа сухої трави.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"Влучання припали на відкриту територію неподалік житлового сектору, внаслідок чого спалахнула суха трава. Площа пожежі склала близько 2,5 га. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", ідеться у повідомленні

Попри загрозу повторних атак пожежу гасили 9 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС, серед яких – медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.
