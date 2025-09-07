​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни знищили телевежу у Великому Бурлуці

 Постраждалих та загиблих немає.

На Харківщині росіяни знищили телевежу у Великому Бурлуці
Фото: Андрій Канашевич

Російські окупанти знищили телевежу у Великому Бурлуці Купёянського району Харківщини.

Про це повідомив очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"7 вересня о 3:00 с-ще Ківшарівка, Куп’янська громада, внаслідок обстрілу FPV-дроном цивільного автомобіля поранень зазнали 50-річний чоловік та 48-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні", — ідеться у повідомленні.

Як відомо, о 04:45 на вул. Декоративна в селищі Великий Бурлук "Шахедом" знищено телевежу. Близько 07:40 на вул. Центральна у с. Старовірівка Шевченківської громади FPV-дроном пошкоджено автомобіль, приватні будинки, паркани. Постраждалих та загиблих немає.
