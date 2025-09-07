На Харківщині росіяни знищили телевежу у Великому Бурлуці

Постраждалих та загиблих немає.

Російські окупанти знищили телевежу у Великому Бурлуці Купёянського району Харківщини.

Про це повідомив очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"7 вересня о 3:00 с-ще Ківшарівка, Куп’янська громада, внаслідок обстрілу FPV-дроном цивільного автомобіля поранень зазнали 50-річний чоловік та 48-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні", — ідеться у повідомленні.

Як відомо, о 04:45 на вул. Декоративна в селищі Великий Бурлук "Шахедом" знищено телевежу. Близько 07:40 на вул. Центральна у с. Старовірівка Шевченківської громади FPV-дроном пошкоджено автомобіль, приватні будинки, паркани. Постраждалих та загиблих немає.