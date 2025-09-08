​Буданов: поїздки Путіна на Аляску і в Китай це - "констатація виходу Росії з міжнародної ізоляції"

"Знаєте, самі повернути їх міжнародну ізоляцію ми не зможемо. Це просто факт".

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що поїздка російського диктатора Владіміра Путіна на Аляску, а також у Китай це - "констатація виходу Росії з міжнародної ізоляції".

Про це він розповів в інтерв'ю "Апостроф TV".

"Звичайно, вони приклали максимум зусиль, щоб це сталося. Можна тільки аплодувати тому, як вони змогли вийти з міжнародної ізоляції... Я вмію аплодувати будь-кому. Якщо хтось робить щось гарне – це треба визнавати", - сказав Буданов.

Він зауважив, що українська розвідка вже прораховує способи протидії цьому, але визнав, що це важко.

"Знаєте, самі повернути їх міжнародну ізоляцію ми не зможемо. Це просто факт", - сказав Буданов.

Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці "дала йому те, що він хотів".

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці відбулася 15 серпня 2025 року. Президент США спочатку заявив, що оцінив зустріч "на 10 балів з 10", хоча ніяких конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні не було досягнуто. Путін також не погодився на зустріч із Зеленським, а Росія ігнорує пропозиції США щодо гарантій безпеки.

Трамп, який спочатку вважав зустріч успішною, згодом почав сумніватися у її результативності. Наразі він розглядає варіанти нових санкцій проти Росії.