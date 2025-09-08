Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Буданов: поїздки Путіна на Аляску і в Китай це - "констатація виходу Росії з міжнародної ізоляції"

"Знаєте, самі повернути їх міжнародну ізоляцію ми не зможемо. Це просто факт". 

​Буданов: поїздки Путіна на Аляску і в Китай це - "констатація виходу Росії з міжнародної ізоляції"
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що поїздка російського диктатора Владіміра Путіна на Аляску, а також у Китай це - "констатація виходу Росії з міжнародної ізоляції".

Про це він розповів в інтерв'ю "Апостроф TV".

"Звичайно, вони приклали максимум зусиль, щоб це сталося. Можна тільки аплодувати тому, як вони змогли вийти з міжнародної ізоляції... Я вмію аплодувати будь-кому. Якщо хтось робить щось гарне – це треба визнавати", - сказав Буданов. 

Він зауважив, що українська розвідка вже прораховує способи протидії цьому, але визнав, що це важко.

"Знаєте, самі повернути їх міжнародну ізоляцію ми не зможемо. Це просто факт", - сказав Буданов. 

Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з  Путіним на Алясці "дала йому те, що він хотів".

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці

Зустріч  Трампа з  Путіним на Алясці відбулася 15 серпня 2025 року. Президент США спочатку заявив, що оцінив зустріч "на 10 балів з 10", хоча ніяких конкретних домовленостей щодо припинення війни в Україні не було досягнуто. Путін також не погодився на зустріч із Зеленським, а Росія ігнорує пропозиції США щодо гарантій безпеки.

Трамп, який спочатку вважав зустріч успішною, згодом почав сумніватися у її результативності. Наразі він розглядає варіанти нових санкцій проти Росії.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies