Сили оборони України атакували командні пункти загарбників у тимчасово окупованому Донецьку

Були атаковані командні пункти рівня армії та дивізії.

Сьогодні надвечір, 8 вересня, Сили оборони України атакували командні пункти росіян у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляють OSINT-аналітики Dnipro Osint.

За даними аналітиків, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Сили оборони України уразили командні пункти 41-ї загальновійськової армії та 20-ї мотострілецької дивізії.

Атакований командний пункт 41-ї армії розташовувався на території Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації.

Атакований командний пункт 41-ї армії розташовувався на території Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації.

А командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ був розташований на території металургійного заводу у Донецьку.

Також безпілотники атакували завод “Топаз”, зайнятий російськими військами. За даними аналітиків, там перебував командний пункт армійського рівня, але наразі невідомо, до якої армії він належав.

“Мілітарний” повідомляє, що у місцевих Telegram-каналах з’явилися фото з території заводу, що свідчать про значні руйнування будівлі внаслідок удару. Кадри, опубліковані місцевими жителями, дають підстави припускати, що удару могли завдати крилатими ракетами “Пекло” або “Барс”.

Зазначається, що на користь версії щодо застосування ракети “Пекло” свідчить характерне розташування реактивного двигуна та несучого крила, зафіксоване на відео.
