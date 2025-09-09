“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Німеччина анонсувала нову ініціативу із закупівель далекобійних дронів у української промисловості

Очікувана вартість контрактів - 300 млн євро.

Німеччина анонсувала нову ініціативу із закупівель далекобійних дронів у української промисловості
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступає на Мюнхенській конференції з безпеки, 14 лютого 2025 року
Фото: EPA-EFE

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про плани партнерів України щодо закупівлі озброєнь для української армії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних дронів різних типів українського виробництва. Вони гнучкі та містять опції для збільшення кількості", – зазначив Пісторіус.

Він наголосив, що Німеччина надає всім партнерам можливість долучитися до ініціативи.

Міністр оборони наголосив, що таким чином Німеччина розширює спроможності України послаблювати військову машину Росії в тилу. А це, в свою чергу, забезпечує ефективну оборону.
