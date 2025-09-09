Німеччина анонсувала нову ініціативу із закупівель далекобійних дронів у української промисловості

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про плани партнерів України щодо закупівлі озброєнь для української армії.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
"У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних дронів різних типів українського виробництва. Вони гнучкі та містять опції для збільшення кількості", – зазначив Пісторіус.
Він наголосив, що Німеччина надає всім партнерам можливість долучитися до ініціативи.
Міністр оборони наголосив, що таким чином Німеччина розширює спроможності України послаблювати військову машину Росії в тилу. А це, в свою чергу, забезпечує ефективну оборону.