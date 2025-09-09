Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
На війні з росіянами загинув ексоператор Ярослав Левицький

З осені 2024 року його вважали зниклим безвісти на Покровському напрямку. 

Загиблий військовий Ярослав Левицький
На війні з російськими окупантами загинув колишній оператор Ярослав Левицький, йому було 38 років.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директорку книгарні “Букініст” та давню знайому військового Марину Лібанову.

Вона повідомила, що Левицький долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення росіян, оскільки мав досвід служби в армії і був зв'язківцем. Він служив у тилових військових частинах, а наприкінці жовтня 2024 року Левицького направили у військову частину, яка виконувала бойові завдання на Покровському напрямку.

У листопаді минулого року Левицького визнали зниклим безвісти, і нещодавно ДНК-експертиза підтвердила, що військовий загинув.

"Він був вихований в дусі українського націоналізму. Його дід після війни був репресований, а мати народилася в засланні. У Яріка вдома були сімейні святині, зокрема, вишита дідова сорочка. Цю сорочку дід не міг носити у засланні, але мав її із собою. Потім вона повернулася з ним в Чернівці. Весь час цей його героїчний дід був для Яріка таким прикладом. Він потім вдягав дідову сорочку. Вона йому личила", – розповіла Лібанова.

Левицький був співвласником бару "Контрабанда" та працював на "5 каналі" оператором.

Коли відбудеться прощання з воїном, наразі невідомо.
﻿
