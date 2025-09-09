Шмигаль перелічив ініціативи, які критично важливо реалізувати для України

Для України критично важливо активно реалізувати низку ініціатив для протидії російській агресії.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
«Росія продовжує ескалацію. Тому наша відповідь має ґрунтуватися на силі», - наголосив міністр.
У переліку:
- чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь у межах PURL;
- шість мільярдів доларів на виробництво дронів, серед яких - перехоплювачі для захисту економіки та цивільного населення; FPV, щоб утримувати фронт; ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі;
- закладені 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;
- додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK.
«Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох систем PAC3», - наголосив Шмигаль.
Також міністр оборони наголосив на важливості санкцій проти РФ і конфіскації заморожених російських активів.
- На «Рамштайні» 9 вересня Шмигаль повідомив, що серед ключових цілей засідання – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилити ППО та розвиток спільних виробництв ОПК.
- У вечірньому відеозверненні того ж дня Володимир Зеленський укотре згадав про санкції проти РФ і заявив, що відсутність сильної реакції на вбивства цивільних українців Путін розглядає як дозвіл продовжувати війну.