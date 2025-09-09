МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Шмигаль перелічив ініціативи, які критично важливо реалізувати для України

Серед них – кошти на дрони, додаткові системи ППО, а також санкції.

Шмигаль перелічив ініціативи, які критично важливо реалізувати для України
Денис Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Для України критично важливо активно реалізувати низку ініціатив для протидії російській агресії.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Росія продовжує ескалацію. Тому наша відповідь має ґрунтуватися на силі», - наголосив міністр.

У переліку:

  • чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь у межах PURL;
  • шість мільярдів доларів на виробництво дронів, серед яких - перехоплювачі для захисту економіки та цивільного населення; FPV, щоб утримувати фронт; ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі;
  • закладені 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;
  • додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. 

«Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох систем PAC3», - наголосив Шмигаль.

Також міністр оборони наголосив на важливості санкцій проти РФ і конфіскації заморожених російських активів. 

  • На «Рамштайні» 9 вересня Шмигаль повідомив, що серед ключових цілей засідання – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилити ППО та розвиток спільних виробництв ОПК. 
  • У вечірньому відеозверненні того ж дня Володимир Зеленський укотре згадав про санкції проти РФ і заявив, що відсутність сильної реакції на вбивства цивільних українців Путін розглядає як дозвіл продовжувати війну.
