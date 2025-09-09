Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
В Україні засудили до 15 років ув’язнення вісьмох бойовиків, які воювали проти ЗСУ

Суд покарав жителів Луганщини, Донеччини та Криму за держзраду і колабораціонізм.

В Україні засудили до 15 років ув’язнення вісьмох бойовиків, які воювали проти ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна вісьмом бойовикам, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними військової контррозвідки, українські захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв на Курському, Краматорському та Лиманському напрямках.

Серед засуджених — шість жителів Луганщини, які добровільно вступили до угруповань Південного військового округу РФ. Зокрема, житель Суходільська приєднався до 30-го мотострілецького полку, після короткої підготовки його перекинули під Суджу, де він потрапив у полон.

Четверо бойовиків воювали у складі мотострілецьких бригад окупантів на посадах снайперів і стрільців, обстрілюючи позиції ЗСУ поблизу Верхньокам’янського та Берестового.

Ще двоє — мешканці тимчасово окупованої Донеччини, які виїхали до Росії та вступили до 37-го мотострілецького й 6-го танкового полків. Вони брали участь у захопленні Українська та Зеленої Долини.

Восьмий засуджений — уродженець Криму, служив у 299-му парашутно-десантному полку РФ. Він охороняв штаби окупантів біля Бахмута, а згодом його перекинули наступати на Часів Яр, де він здався в полон.

На підставі доказів слідчих СБУ суд визнав їх винними за ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
