​Суд ЄС відхилив позови Януковичів щодо скасування європейських санкцій

Експрезидент України Віктор Янукович програв справу у суді ЄС, намагаючись вийти з-під європейських санкцій, пише Politico.

У рішенні суду йдеться про те, що дії Януковича на посаді глави держави «чітко сприяли дестабілізації країни». У рішенні підкреслюється, що підстави для внесення його до санкційного списку відповідають правовим критеріям ЄС.

Суд також зауважив, що Янукович не дистанціювався від російської влади з часу завершення свого президентства. Ба більше, його участь у плані усунення президента Володимира Зеленського у березні 2022 року була окремо згадана у рішенні.

Разом із Януковичем санкції оскаржував його син Олександр, проте суд відхилив і його апеляцію, враховуючи бізнес-інтереси у тимчасово окупованих районах Донбасу.