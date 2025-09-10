Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Суд ЄС відхилив позови Януковичів щодо скасування європейських санкцій

Президент-утікач залишився під обмежувальними заходами Євросоюзу.

​Суд ЄС відхилив позови Януковичів щодо скасування європейських санкцій
Віктор Янукович
Фото: EPA/UPG

Експрезидент України Віктор Янукович програв справу у суді ЄС, намагаючись вийти з-під європейських санкцій, пише Politico.

У рішенні суду йдеться про те, що дії Януковича на посаді глави держави «чітко сприяли дестабілізації країни». У рішенні підкреслюється, що підстави для внесення його до санкційного списку відповідають правовим критеріям ЄС.

Суд також зауважив, що Янукович не дистанціювався від російської влади з часу завершення свого президентства. Ба більше, його участь у плані усунення президента Володимира Зеленського у березні 2022 року була окремо згадана у рішенні.

Разом із Януковичем санкції оскаржував його син Олександр, проте суд відхилив і його апеляцію, враховуючи бізнес-інтереси у тимчасово окупованих районах Донбасу.

  • У квітні цього року Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.
  • У січні 2019-го експрезидента засудили за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначили 13 років позбавлення волі.
﻿
