У Києві викрили посадовця Міноборони, який за $10 тисяч "бронював" чоловіків від мобілізації

Столичні поліцейські викрили посадовця Міноборони, який за 10 000 доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, працівник Департаменту мобілізації пропонував чоловікам призовного віку за 10 000 доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Встановлено, що посадовець виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Незаконна оборудка може обернутися ділку десятьма роками ув’язнення.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.