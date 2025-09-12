На Нікопольщині через артобстріл загинула літня жінка, ще 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Чергова трагедія на Нікопольщині, до якої призвів ворожий терор. У Марганецькій громаді через артобстріл загинула 66-річна жінка”, – написав Лисак.

Він додав, що через цей удар та атаку FPV-дроном є постраждалі. Чоловік 65 років госпіталізований. 59-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто.