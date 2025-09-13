Пошкоджені церква та житлові будинки: ворог обстріляв Дніпропетровщину

З вечора 12 вересня російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади. Поранені двоє чоловіків", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок російських обстрілів зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок.
У Нікопольському районі під обстрілами російських FPV-дронів та артилерії опинилися райцентр і Марганецька громада.
Внаслідок вечірнього обстрілу у Нікополі пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередачі, зазначив начальник ОВА.
За його словами, Сили ППО уночі збили над областю 3 ворожі БпЛА.
- Вчора упродовж дня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони. На Нікопольщині загинула людина, відомо про постраждалих.