Пошкоджені церква та житлові будинки: ворог обстріляв Дніпропетровщину

Окупанти завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах.

Фото: Сергій Лисак

З вечора 12 вересня російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади. Поранені двоє чоловіків", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок.

У Нікопольському районі під обстрілами російських FPV-дронів та артилерії опинилися райцентр і Марганецька громада.

Внаслідок вечірнього обстрілу у Нікополі пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередачі, зазначив начальник ОВА.

За його словами, Сили ППО уночі збили над областю 3 ворожі БпЛА.
