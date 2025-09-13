Глава Quantum Systems: з нинішнім арсеналом Німеччина не протримається і 4 тижнів проти атак дронів РФ як в Україні

Засновник компанії-виробника БПЛА Quantum Systems вважає, що останнє вторгнення російських БПЛА в небо над Польщею показало серйозну вразливість НАТО.

Глава німецької технологічної компанії Quantum Systems Флоріан Зайбель в інтерв'ю журналу Capital розповів, що Німеччини потрібно нарощувати виробництво дронів, передає DW.

“З нашим нинішнім арсеналом ми не протримаємося і чотирьох тижнів проти атак російських безпілотників, на кшталт тих, що відбуваються в Україні", - вважає Флоріан Зайбель.

Він зазначив, що останнє вторгнення російських БПЛА в небо над Польщею показало серйозну вразливість НАТО. Водночас Зайбель вважає, що цією провокацією Путін надав альянсу послугу - "він показав нам, у чому наша слабкість".

"Подібно до того, як Німеччина вже ввела в експлуатацію завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, нам також необхідне рішення про будівництво заводів з виробництва безпілотників", - підсумував Зайбель.

Зазначимо, що у 2023 році компанія Quantum Systems зайшла до України, де були відкрити центри сервісного навчання, підтримки та логістики. 18 квітня 2024 оголосили, що компанія відкрила другий завод на території України. Компанія випускає розвідувальні безпілотники Vector в інтересах Сил оборони України.