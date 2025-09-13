Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Глава Quantum Systems: з нинішнім арсеналом Німеччина не протримається і 4 тижнів проти атак дронів РФ як в Україні

Засновник компанії-виробника БПЛА Quantum Systems вважає, що останнє вторгнення російських БПЛА в небо над Польщею показало серйозну вразливість НАТО.

Глава Quantum Systems: з нинішнім арсеналом Німеччина не протримається і 4 тижнів проти атак дронів РФ як в Україні
глава Quantum Systems Флоріан Зайбель
Фото: Quantum Systems

Глава німецької технологічної компанії Quantum Systems Флоріан Зайбель в інтерв'ю журналу Capital розповів, що Німеччини потрібно нарощувати виробництво дронів, передає DW. 

“З нашим нинішнім арсеналом ми не протримаємося і чотирьох тижнів проти атак російських безпілотників, на кшталт тих, що відбуваються в Україні", - вважає Флоріан Зайбель. 

Він зазначив, що останнє вторгнення російських БПЛА в небо над Польщею показало серйозну вразливість НАТО. Водночас Зайбель вважає, що цією провокацією Путін надав альянсу послугу - "він показав нам, у чому наша слабкість".

"Подібно до того, як Німеччина вже ввела в експлуатацію завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, нам також необхідне рішення про будівництво заводів з виробництва безпілотників", - підсумував Зайбель.

Зазначимо, що у 2023 році компанія Quantum Systems зайшла до України, де були відкрити центри сервісного навчання, підтримки та логістики. 18 квітня 2024 оголосили, що компанія відкрила другий завод на території України. Компанія випускає розвідувальні безпілотники Vector в інтересах Сил оборони України.
