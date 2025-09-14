Олег Сенцов став командиром батальйону

Він закликав менше говорити про те, як закінчиться війна, а "робити набагато більше, аби вона закінчилася".

Український кінорежисер та сценарист Олег Сенцов, який у 2014-2019 роках був політичним в'язнем Кремля і захищає Україну на фронті з початку повномасштабної війни проти Росії, став командиром батальйону.

Про це він повідомив на конференції YES "Як нам завершити війну" в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і скоріше всього в цьому році не закінчиться", – сказав він.

Сенцов закликав менше говорити про те, як закінчиться війна, а "робити набагато більше, аби вона закінчилася".

Він також зазначив, що з 2022 року війна сильно змінилася.

"Ми бігали під Бахмутом з автоматами у повний зріст – вже такої війни нема. Піхота виживає, сидить в норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само наш противник: ніяких вже механізованих штурмів, ніяких вже бригад, котрі ось так ідуть – інфiльтрація, маленькі групи людей", – розповів режисер.

Він наголосив, що якщо робити максимум та уражати будь-які рухи, то наступить момент, коли фронт просто встане, і росіяни не зможуть вже рухатись далі, бо будуть вбиті.

"Вони зараз трохи просуваються, але вже таких темпів немає. І колись наступить день, коли ми зупинимо їх, і тоді Путін задумається, чи є сенс робити щось далі", – вважає Сенцов.

Він додав, що одночасно важливо продовжували тиснути на Росію політично та економічно.