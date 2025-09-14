Олег Сенцов став командиром батальйону

Український кінорежисер та сценарист Олег Сенцов, який у 2014-2019 роках був політичним в'язнем Кремля і захищає Україну на фронті з початку повномасштабної війни проти Росії, став командиром батальйону.
Про це він повідомив на конференції YES "Як нам завершити війну" в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і скоріше всього в цьому році не закінчиться", – сказав він.
Сенцов закликав менше говорити про те, як закінчиться війна, а "робити набагато більше, аби вона закінчилася".
Він також зазначив, що з 2022 року війна сильно змінилася.
"Ми бігали під Бахмутом з автоматами у повний зріст – вже такої війни нема. Піхота виживає, сидить в норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само наш противник: ніяких вже механізованих штурмів, ніяких вже бригад, котрі ось так ідуть – інфiльтрація, маленькі групи людей", – розповів режисер.
Він наголосив, що якщо робити максимум та уражати будь-які рухи, то наступить момент, коли фронт просто встане, і росіяни не зможуть вже рухатись далі, бо будуть вбиті.
"Вони зараз трохи просуваються, але вже таких темпів немає. І колись наступить день, коли ми зупинимо їх, і тоді Путін задумається, чи є сенс робити щось далі", – вважає Сенцов.
Він додав, що одночасно важливо продовжували тиснути на Росію політично та економічно.
- Сенцов пішов захищати Київ у складі ТрО в 2022 році. Потім влітку 2023 року отримав звання офіцера та став командиром штурмової роти 47 бригади. Кілька разів був поранений.
- З травня 2014 року по вересень 2019 року Сенцов перебував за ґратами в Росії під надуманими звинуваченнями. У серпні 2015 року російський суд засудив його до 20 років колонії суворого режиму за "підпал дверей офісу Російської громади Криму і вікна місцевого відділення "Єдиної Росії"". У РФ його звинуватили у створенні на території Криму "терористичної спільноти". Сенцова відпустили в рамках обміну "35 на 35", який відбувся 7 вересня 2019 року.