У Київській області внаслідок вибуху поблизу смітника загинула жінка

Ще одна людина отримала поранення. 

У селі Морозівка Київської області внаслідок вибуху, що стався біля смітника, загинула жінка, а чоловік отримав поранення. Про це повідомили в поліції області. 

Загиблій – 57 років, потерпілому чоловіку – 40. Обставини вибуху з'ясовують. 

"За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики", – повідомили правоохоронці. 

У селі Морозівка Броварського району стався вибух
Фото: Київська обласна прокуратура в Telegram
У селі Морозівка Броварського району стався вибух

