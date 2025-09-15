У Київській області внаслідок вибуху поблизу смітника загинула жінка

Ще одна людина отримала поранення.

У селі Морозівка Київської області внаслідок вибуху, що стався біля смітника, загинула жінка, а чоловік отримав поранення. Про це повідомили в поліції області.

Загиблій – 57 років, потерпілому чоловіку – 40. Обставини вибуху з'ясовують.

"За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики", – повідомили правоохоронці.