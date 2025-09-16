​У військовій частині на Київщині викрили схему розкрадання і збуту армійського пального

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Схему розробив начальник однієї служби пально-мастильних матеріалів та долучив до схеми ще двох своїх колег. Він не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворювались значні "надлишки" дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки. Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини.

Документально підтверджено факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Фото: ДБР

Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Крім того, у межах іншого провадження ДБР завершило розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин Київщини, які щомісяця викрадали близько 15 тонн пально-мастильних матеріалів. Пальне зберігалося у спеціальному гаражі поблизу частини та продавалося цивільним особам. У ході обшуків вилучено понад 5 тонн пального (дизель, бензин А-95 та А-92), які вже передані на потреби сил оборони.