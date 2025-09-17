У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Росіяни здійснили комплексну атаку на інфраструктуру "Укрзалізниці"

Є вимушені зміни у графіку руху.

Росіяни здійснили комплексну атаку на інфраструктуру "Укрзалізниці"
Фото: Укрзалізниця

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в ніч на 17 вересня росіяни здійснили чергову комплексну атаку на інфраструктуру перевізника.

Через знеструмлення із затримкою рухатимуться потяги Дніпровського напрямку: 86/72 Львів - Запоріжжя - Павлоград; 85/71 Запоріжжя - Павлоград - Львів, 75 Київ - Кривий Ріг, № 80 Львів - Дніпро. Перелік поїздів, які вимушено не дотримуватимуться графіку, може розширюватися.

Перцовський запевнив, що резервні тепловози підготовлені, а локомотивні бригади вже виїздять до місць зупинки рухомого складу.
