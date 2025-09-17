Правоохоронці Херсонщини підозрюють жінку у колабораційній діяльності

Слідчі поліції Херсонської області підозрюють жінку в тому, що вона організовувала в захопленому університеті освітній процес за російськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Правоохоронці встановили, що не пізніше 28-го липня 2022 року після окупації обласного центру незаконно створена загарбниками місцева влада захопила Херсонський національний технічний університет”, - повідомили в поліції.

На базі навчального закладу окупанти створили “Державну бюджетну освітню установу вищої освіти Херсонської області “Херсонський технічний університет”.

За даними поліції, жінка добровільно погодилася обійняти одну з керівних посад у цьому закладі. Вона забезпечувала організацію освітнього процесу за російськими стандартами.

Зокрема, підозрювана увійшла до складу “приймальної комісії”, організовувала вступну кампанію та набирала студентів за освітніми напрямками та спеціальностями РФ. Вона ж погоджувала накази про зарахування вступників, а також контролювала формування їхніх особових справ. Жінка викладала навчальну дисципліну “філософія” російською мовою, забезпечуючи впровадження освітніх стандартів РФ.

Дії жінки кваліфікували за ч. 3 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, їй заочно повідомлено про підозру, жінці може загрожувати до трьох років позбавлення волі.