Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією, безпілотниками і КАБами

Сьогодні, 18 вересня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, Межівську, Покровську, Новопавлівську та Маломихайлівську громади, що на Синельниківщині, атакували безпілотниками і КАБами.
Внаслідок обстрілів побита приватна оселя, ще одна зайнялася, як і будівля, що не експлуатується. Також пошкоджені дві господарські споруди та гараж.
З артилерії та дроном окупанти вдарили по Марганцю і Покровській громаді Нікопольського району, понівечені підприємство та авто.
На щастя, минулося без постраждалих.