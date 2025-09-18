Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією, безпілотниками і КАБами

На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 18 вересня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 18 вересня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, Межівську, Покровську, Новопавлівську та Маломихайлівську громади, що на Синельниківщині, атакували безпілотниками і КАБами. 

Внаслідок обстрілів побита приватна оселя, ще одна зайнялася, як і будівля, що не експлуатується. Також пошкоджені дві господарські споруди та гараж. 

З артилерії та дроном окупанти вдарили по Марганцю і Покровській громаді Нікопольського району, понівечені підприємство та авто. 

На щастя, минулося без постраждалих.
