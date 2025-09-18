Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією, безпілотниками і КАБами

На щастя, минулося без постраждалих.

Сьогодні, 18 вересня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, Межівську, Покровську, Новопавлівську та Маломихайлівську громади, що на Синельниківщині, атакували безпілотниками і КАБами.

Внаслідок обстрілів побита приватна оселя, ще одна зайнялася, як і будівля, що не експлуатується. Також пошкоджені дві господарські споруди та гараж.

З артилерії та дроном окупанти вдарили по Марганцю і Покровській громаді Нікопольського району, понівечені підприємство та авто.

