Стерилізація – відповідальний крок для здоров’я домашньої кішки

Кішки посідають перше місце за популярністю серед усіх домашніх тварин. Це пояснюється не лише їхньою красою та бажанням бути якнайближче до господаря, а й простотою догляду. Багатьом із них він практично не потрібен, і вони ведуть цілком самостійне життя. Однак рано чи пізно будь-який господар буде змушений зіткнутися з питанням стерилізації. Більшість людей ставляться до цієї процедури негативно, вважаючи, що вона значною мірою шкодить здоров’ю їхнього улюбленця. Але більшість експертів стверджують протилежне. Стерилізація – це не лише запобігання небажаному потомству, а й більш здорова та спокійна життя для вашої улюблениці. При цьому для сприятливого результату слід обирати професійний заклад, наприклад ветеринарна клініка «А-Вет». Поговоримо про переваги цієї процедури та водночас розвіємо міфи, що з нею пов’язані.

Переваги

Для початку варто сказати, що процедура стерилізації передбачає видалення яєчників і матки у кішки. Якщо ще кілька років тому операція була для тварини досить болісною, то сучасні методи та обладнання мінімізують наслідки й час проведення всієї процедури. Якщо ж говорити про переваги, то варто виділити найвагоміші з них:

● Відсутність потомства. Може здатися, що народження кошенят – це завжди радість. На жаль, для більшості людей – це лише цікавий момент. Згодом вигодовані кошенята підростають і в найкращому разі потрапляють до нових власників. Але найчастіше вони просто опиняються на вулиці, де згодом і гинуть. Саме тому стерилізація кішки – це ваш особистий внесок у розв’язання проблеми неконтрольованого розмноження тварин.

● Профілактика хвороб. Після проведення стерилізації практично повністю виключається ризик виникнення таких захворювань, як пухлини матки, молочних залоз і яєчників. Це зберігає улюблениці здоров’я та сприяє більш тривалому і щасливому життю.

● Зміна поведінки. У кішки зникає статевий потяг, а отже, вона перестане мітити свою територію, кричати в пошуках партнера і виявляти агресію до оточення. Найчастіше тварина стає ще більш прив’язаною до людини, а також лагідною та грайливою.

Крім того, більше не доведеться переживати, що тварина втече з квартири або заміського будинку в пошуках потенційного партнера і безвісти зникне. Саме тому стерилізація – це те питання, яке рано чи пізно має порушити будь-який власник кішки. Але що ж кажуть експерти?

Експертна думка

Фахівці ветеринарної клініки «А-Вет» діляться своєю думкою щодо стерилізації:

«Більшість власників переживає, що після операції характер кішки зміниться на гірше. Це зовсім не так. Стерилізація усуває лише інстинктивні поведінкові моделі, пов’язані зі статевим потягом. Прив’язаність до господаря і грайливість залишаються з кішкою назавжди. Більше того, часто вона стає ще більш ніжною та контактною».

Ще один важливий момент стосується часу проведення операції. У цьому випадку фахівці кажуть таке:

«Наразі дедалі більше перевагу надають ранній стерилізації, коли тварина досягла віку 3–4 місяців. У цьому разі ризики для здоров’я практично зводяться до нуля, а кішка здатна швидко перебудуватися під нові реалії свого життя. Втім, можна провести стерилізацію і в більш пізньому віці, але зволікати з цим однозначно не варто».

Післяопераційний догляд

У перші кілька днів потрібно виявити особливу любов і турботу про свого улюбленця. Їй знадобляться спокій і спеціальне харчування. Також рекомендується обробляти місце операції антисептиком і захистити шви, оскільки кішка може роздряпати їх своїми кігтями. Уже за кілька днів тварина повністю оговтається і повернеться до свого звичного життя. Однак тепер вона буде відчувати набагато менший стрес і стане набагато спокійнішою та лагіднішою.