Стерилізація – відповідальний крок для здоров’я домашньої кішки

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Стерилізація – відповідальний крок для здоров’я домашньої кішки Реклама

Стерилізація – відповідальний крок для здоров’я домашньої кішки

Кішки посідають перше місце за популярністю серед усіх домашніх тварин. Це пояснюється не лише їхньою красою та бажанням бути якнайближче до господаря, а й простотою догляду. Багатьом із них він практично не потрібен, і вони ведуть цілком самостійне життя. Однак рано чи пізно будь-який господар буде змушений зіткнутися з питанням стерилізації. Більшість людей ставляться до цієї процедури негативно, вважаючи, що вона значною мірою шкодить здоров’ю їхнього улюбленця. Але більшість експертів стверджують протилежне. Стерилізація – це не лише запобігання небажаному потомству, а й більш здорова та спокійна життя для вашої улюблениці. При цьому для сприятливого результату слід обирати професійний заклад, наприклад ветеринарна клініка «А-Вет». Поговоримо про переваги цієї процедури та водночас розвіємо міфи, що з нею пов’язані.

 

Переваги

Для початку варто сказати, що процедура стерилізації передбачає видалення яєчників і матки у кішки. Якщо ще кілька років тому операція була для тварини досить болісною, то сучасні методи та обладнання мінімізують наслідки й час проведення всієї процедури. Якщо ж говорити про переваги, то варто виділити найвагоміші з них:

●                 Відсутність потомства. Може здатися, що народження кошенят – це завжди радість. На жаль, для більшості людей – це лише цікавий момент. Згодом вигодовані кошенята підростають і в найкращому разі потрапляють до нових власників. Але найчастіше вони просто опиняються на вулиці, де згодом і гинуть. Саме тому стерилізація кішки – це ваш особистий внесок у розв’язання проблеми неконтрольованого розмноження тварин.

●                 Профілактика хвороб. Після проведення стерилізації практично повністю виключається ризик виникнення таких захворювань, як пухлини матки, молочних залоз і яєчників. Це зберігає улюблениці здоров’я та сприяє більш тривалому і щасливому життю.

●                 Зміна поведінки. У кішки зникає статевий потяг, а отже, вона перестане мітити свою територію, кричати в пошуках партнера і виявляти агресію до оточення. Найчастіше тварина стає ще більш прив’язаною до людини, а також лагідною та грайливою.

Крім того, більше не доведеться переживати, що тварина втече з квартири або заміського будинку в пошуках потенційного партнера і безвісти зникне. Саме тому стерилізація – це те питання, яке рано чи пізно має порушити будь-який власник кішки. Але що ж кажуть експерти?

 

Експертна думка

Фахівці ветеринарної клініки «А-Вет» діляться своєю думкою щодо стерилізації:

«Більшість власників переживає, що після операції характер кішки зміниться на гірше. Це зовсім не так. Стерилізація усуває лише інстинктивні поведінкові моделі, пов’язані зі статевим потягом. Прив’язаність до господаря і грайливість залишаються з кішкою назавжди. Більше того, часто вона стає ще більш ніжною та контактною».

Ще один важливий момент стосується часу проведення операції. У цьому випадку фахівці кажуть таке:

«Наразі дедалі більше перевагу надають ранній стерилізації, коли тварина досягла віку 3–4 місяців. У цьому разі ризики для здоров’я практично зводяться до нуля, а кішка здатна швидко перебудуватися під нові реалії свого життя. Втім, можна провести стерилізацію і в більш пізньому віці, але зволікати з цим однозначно не варто».

 

Післяопераційний догляд

У перші кілька днів потрібно виявити особливу любов і турботу про свого улюбленця. Їй знадобляться спокій і спеціальне харчування. Також рекомендується обробляти місце операції антисептиком і захистити шви, оскільки кішка може роздряпати їх своїми кігтями. Уже за кілька днів тварина повністю оговтається і повернеться до свого звичного життя. Однак тепер вона буде відчувати набагато менший стрес і стане набагато спокійнішою та лагіднішою.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies