Поліцейські притягнули до відповідальності батька дитини, яка розмалювала кота фломастерами

Матеріали скеровано на розгляд суду, а кота передали зоозахисникам до прийняття рішення.

Поліцейські притягнули до відповідальності батька дитини, яка розмалювала кота фломастерами
Фото: Нацполіція

У неділю, 2 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де маленька дівчинка розфарбовує кота фломастерами. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області. 

Правоохоронці встановили особу батька дитини, який публікував відео в одній із соціальних мереж. Ним виявився 30-річний житель Золочівського району.

На нього складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладання штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та ч.1 ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

Тварина була добровільно передана зоозахисникам до прийняття законного рішення.

  • З 2017 року Україна посилила покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Так, знущання з тварин, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на термін до шести місяців або обмеженням волі на термін до трьох років. Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на термін від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, вчинені з особливою жорстокістю або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років.
  • В МВС розповіли про алгоритм дій, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами: насамперед потрібно зафіксувати жорстоке поводження з тваринами – зняти фото чи відео. Далі – по максимуму знайти свідків, взяти їх контактні дані, дізнатися контактні дані власника тварини. Наступний крок – звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви потрібно долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків.
﻿
