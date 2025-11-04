СБУ: У Покровську спецпризначенці за місяць ліквідували 1500 окупантів і щодня знищують до 20 одиниць ворожої техніки

Щоб створити "коридори" для успішних дронових атак по окупаційних військах, воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів ППО та РЕБ.

За останній місяць бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки в Покровську та його околицях "відмінусували" понад 1500 окупантів. Кожного дня наші воїни також знищують понад 20 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Слід відзначити, що бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на Покровському напрямку, а після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів ЦСО «А» там значно збільшилась. Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, українська спецслужба уразила 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких росіяни обстрілювали Покровськ.

Щоб створити "коридори" для успішних дронових атак по окупаційних військах, воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Одночасно спецпризначенці "Альфи" здійснили серію спецоперацій "за лінією" фронту. За результатами таких рейдів було підірвано 3 великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів РФ.

Проти ворога було застосовано максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Загалом за останній місяць на Покровському напрямку спецпризначенці "Альфи" ліквідували:

понад 1,5 тис. російських окупантів

20 танків

62 ББМ

39 артилерійських систем і РСЗВ

10 засобів ППО

8 засобів РЕБ/РЕР

532 одиниці автотранспорту

592 ворожі позиції та укріплення

2 склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.

Усі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі майже третина боїв та 50% застосування ворогом КАБів припадає на Покровськ. За словами президента, у місті наразі від 260 до 300 російських військових, зокрема 425-й окремий штурмовий полк.