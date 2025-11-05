Національна гвардія провела практичні випробування та бойові стрільби з модернізованої РСЗВ БМ-21 "Град" на шасі MAN (6×6).

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко і опублікував відео.

Зокрема, наша Окрема артилерійська бригада НГУ виконала комплекс ходових випробувань і стрільб з оновлених зразків бойової машини.

"Перевірялися точність і стабільність роботи модернізованої системи управління вогнем, ефективність електроприводів наведення, а також оновлена ергономіка кабіни, що підвищує комфорт і безпеку екіпажу. Результати випробувань підтвердили - оновлена платформа забезпечує кращу мобільність, точність і надійність", - розповів Півненко.

Він зазначив, що екіпажі продемонстрували високий рівень підготовки та готовність до ефективного застосування техніки в умовах бойових дій.

Півненко наголосив, що модернізація РСЗВ і оновлення артилерійського потенціалу Нацгвардії - це один із ключових напрямів, над якими триває робота.