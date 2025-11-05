Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоПодії

У Нацгвардії провели випробування модернізованої РСЗВ "Град" на шасі MAN

Півненко зазначив, що екіпажі продемонстрували високий рівень підготовки. 

У Нацгвардії провели випробування модернізованої РСЗВ "Град" на шасі MAN
Фото: Скриншот відео

Національна гвардія провела практичні випробування та бойові стрільби з модернізованої РСЗВ БМ-21 "Град" на шасі MAN (6×6). 

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко і опублікував відео. 

Зокрема, наша Окрема артилерійська бригада НГУ виконала комплекс ходових випробувань і стрільб з оновлених зразків бойової машини.

"Перевірялися точність і стабільність роботи модернізованої системи управління вогнем, ефективність електроприводів наведення, а також оновлена ергономіка кабіни, що підвищує комфорт і безпеку екіпажу. Результати випробувань підтвердили - оновлена платформа забезпечує кращу мобільність, точність і надійність", - розповів Півненко. 

Він зазначив, що екіпажі продемонстрували високий рівень підготовки та готовність до ефективного застосування техніки в умовах бойових дій.

Півненко наголосив, що модернізація РСЗВ і оновлення артилерійського потенціалу Нацгвардії - це один із ключових напрямів, над якими триває робота. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies