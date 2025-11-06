Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Посадовців Міноборони та держпідприємства судитимуть у справі про поставку неякісних кулеметів у ЗСУ

Збитки державі оцінені у понад 187 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника департаменту Міноборони та керівника державного підприємства. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, вони уклали договір на поставку 400 кулеметів для Сил оборони.

Однак частина зброї виявилася непридатною до використання, що створювало ризики для військових на фронті.

Збитки державі — понад 187 млн грн. Частину коштів підприємство згодом повернуло.

«Протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю і здоров’ю самих бійців. Ми вважаємо неприпустимим будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових», – повідомив прокурор у справі.

У прокуратурі зазначили, що також триває розслідування щодо постачання непридатних протитанкових ракетних установок для військових на понад 90 млн грн.
