П’ять бригад – одна «Азовська школа»

Це новий погляд на військову службу від одного з найкращих підрозділів Сил оборони України – 1 корпусу Національної гвардії «Азов». У часи, коли українське суспільство не вважає військо надійним фундаментом для кар’єрного розвитку, азовці беруться за ліквідацію міфів про «радянську армію» і невірне сприйняття військового обов’язку громадян України.

Чому служба – це розвиток, а не деградація?

Війна – це важкі часи, які породжують сильних людей. Україна не виграє війну без професіоналів своєї справи, які приєднались до армії, залишивши своє цивільне життя. Найголовніше – це показати їм, що військо буде початком нового етапу у їхньому житті. В цьому етапі – більше досвіду, більше справжніх побратимів, які пліч-о-пліч будуть проходити випробування, а також більше навичок. Навичок, які знадобляться не тільки під час військових дій, але й у цивільному житті.

«Азовська школа» формування особистості

З перших днів існування «Азову» до його лав приєднувалися найбільш вмотивовані свідомі українці, які прагнули змін в Україні на краще. Далі були бої АТО/ООС, під час якого в «Азові» сформувався власний етос професійного воїна, який однаково відданий побратимам і своїй справі, вміє мислити нестандартно і постійно розвивається. Саме на основі цього етосу «Азову» вдалося повністю перейти на стандарти НАТО у веденні бойових дій, управлінні військами і підготовці особового складу. Життя і здоров’я військовослужбовця тут – на першому місці. Кожен може пройти від солдата до командира і стати прикладом для інших. Потрібно лише бути вмотивованим і докласти максимум зусиль для успішних дій підрозділу.

«Корпус «Азов»: одна «школа» – сотні вакансій

Приєднатися до корпусу може кожен. Не обов'язково мати військовий досвід або бути видатним спеціалістом у своїй сфері. Бажання розвиватися, працювати на благо захисту України і своїх близьких, а також впевненість у своїх силах – ось головні ознаки кандидата на вступ до лав 1 корпусу НГУ «Азов». Не маєш досвіду служби або роботи? Тільки-но виповнилося 18? Боїшся, що не знайдеш підходящого для себе підрозділу? Заповнюй анкету на azov.army і долучайся до справжніх професіоналів військової справи, які навчать тебе всьому. Стань найкращим і підкори життя своїй волі.