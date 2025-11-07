Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
П’ять бригад – одна «Азовська школа» Партнерський матеріал

Новий погляд на військову службу.

П’ять бригад – одна «Азовська школа»

Це новий погляд на військову службу від одного з найкращих підрозділів Сил оборони України – 1 корпусу Національної гвардії «Азов». У часи, коли українське суспільство не вважає військо надійним фундаментом для кар’єрного розвитку, азовці беруться за ліквідацію міфів про «радянську армію» і невірне сприйняття військового обов’язку громадян України.

Чому служба – це розвиток, а не деградація?

Війна – це важкі часи, які породжують сильних людей. Україна не виграє війну без професіоналів своєї справи, які приєднались до армії, залишивши своє цивільне життя. Найголовніше – це показати їм, що військо буде початком нового етапу у їхньому житті. В цьому етапі – більше досвіду, більше справжніх побратимів, які пліч-о-пліч будуть проходити випробування, а також більше навичок. Навичок, які знадобляться не тільки під час військових дій, але й у цивільному житті.

«Азовська школа» формування особистості

З перших днів існування «Азову» до його лав приєднувалися найбільш вмотивовані свідомі українці, які прагнули змін в Україні на краще. Далі були бої АТО/ООС, під час якого в «Азові» сформувався власний етос професійного воїна, який однаково відданий побратимам і своїй справі, вміє мислити нестандартно і постійно розвивається. Саме на основі цього етосу «Азову» вдалося повністю перейти на стандарти НАТО у веденні бойових дій, управлінні військами і підготовці особового складу. Життя і здоров’я військовослужбовця тут – на першому місці. Кожен може пройти від солдата до командира і стати прикладом для інших. Потрібно лише бути вмотивованим і докласти максимум зусиль для успішних дій підрозділу.

«Корпус «Азов»: одна «школа» – сотні вакансій

Приєднатися до корпусу може кожен. Не обов'язково мати військовий досвід або бути видатним спеціалістом у своїй сфері. Бажання розвиватися, працювати на благо захисту України і своїх близьких, а також впевненість у своїх силах – ось головні ознаки кандидата на вступ до лав 1 корпусу НГУ «Азов». Не маєш досвіду служби або роботи? Тільки-но виповнилося 18? Боїшся, що не знайдеш підходящого для себе підрозділу? Заповнюй анкету на azov.army і долучайся до справжніх професіоналів військової справи, які навчать тебе всьому. Стань найкращим і підкори життя своїй волі.
