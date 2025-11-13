Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Бійці “Азову” взяли в полон 21 російського солдата

Росіян взяли у полон на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

Бійці “Азову” взяли в полон 21 російського солдата
Бійці “Азову” взяли в полон 21 російського солдата, листопад 2025
Фото: скрін

Бійці “Азову” взяли в полон 21 російського солдата. 

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ “Азов”. 

“На відео – 21 росіянин, взятий бійцями Сил оборони України в смузі оборони бригад 1-го корпусу НГУ «Азов» на Добропільському і Костянтинівському напрямках. Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це – найкращий фінал”, – йдеться у повідомленні.

В “Азові” нагадали окупантам, що їм гарантують збереження життя, якщо вони складуть зброю. В усіх інших випадках на позитивний фінал окупантам не варто розраховувати. 
