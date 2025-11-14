Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала іноземця за підозрою у наведенні ударів рашистів по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС

Йому загрожує довічне.

СБУ затримала іноземця за підозрою у наведенні ударів рашистів по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала іноземця за підозрою у коригуванні ракетно-дронових ударів ворога по Житомирській та Хмельницькій областях, повідомляє СБУ. 

Як зазначає спецслужба, головним завданням фігуранта було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Це дозволило б рашистам визначити технічний стан, рівень захисту і розташування унікального обладнання на цих об’єктах. 

За матеріалами справи, затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.

Перебуваючи неподалік від потенційних «цілей», агент фотографував їхні периметри з постами охорони.

Крім цього, під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

СБУ зазначає, що викрила агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримала «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.

Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies