СБУ затримала іноземця за підозрою у наведенні ударів рашистів по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС

Контррозвідка Служби безпеки затримала іноземця за підозрою у коригуванні ракетно-дронових ударів ворога по Житомирській та Хмельницькій областях, повідомляє СБУ.

Як зазначає спецслужба, головним завданням фігуранта було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Це дозволило б рашистам визначити технічний стан, рівень захисту і розташування унікального обладнання на цих об’єктах.

За матеріалами справи, затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.

Перебуваючи неподалік від потенційних «цілей», агент фотографував їхні периметри з постами охорони.

Крім цього, під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

СБУ зазначає, що викрила агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримала «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.

Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.