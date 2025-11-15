Генштаб: на фронті зафіксували 265 боєзіткнень, понад 100 з них — на Покровському напрямку

Ворог завдав по позиціях Сил оборони двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб.

Розпочалася 1 361-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом за вчора зафіксовано 265 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Березівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Червоне, Гуляйполе, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 199 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 000 осіб. Також ворог втратив шість танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 490 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 14 ракет, дві одиниці спеціальної та 90 одиниць автомобільної техніки.