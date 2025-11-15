Сьогодні ворог вже здійснив 69 штурмів на фронті, переважно – на Покровському напрямку

Від артилерійських атак постраждали населені пукнти Сумщини та Чернігівщини.

Сьогодні, 15 листопада, станом на 16:00 ворог 69 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільше бойових дій відбулося на Покровському напрямку фронту.

Про це інформує Генштаб.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Бобилівка Сумської області; Сергіївське, Хрінівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 94 обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили один штурм ворога в напрямку Дворічанського.

Противник із початку доби двічі атакував на Куп’янському напрямку у бік Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться один бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки. Ще один бій триває. Противник атакує у районах Колодязів та у бік населених пунктів Дружелюбівка й Борова.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку відбулося три штурми противника у районах бік Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 27 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Соснівка, Привільне та Зелений Гай. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбивають три атаки в напрямку Варварівки. Авіаудару противника зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав: поблизу Степногірська та Степового. Один бій ще триває. Авіаційних ударів зазнали Приморське та Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту.