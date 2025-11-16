Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Війна

Унаслідок ударів РФ на Харківщині поранений цивільний, пошкоджені будинки та енергомережі

Упродовж минулої доби п'ять населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами.

Унаслідок ударів РФ на Харківщині поранений цивільний, пошкоджені будинки та енергомережі
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворог атакував п’ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включно з керованими авіабомбами та ударними БпЛА. 

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано використання 1 КАБу, 15 дронів-камікадзе типу "Герань-2" та ще 18 БпЛА невстановленого типу.

Унаслідок обстрілу села Катеринівка Великобурлуцької громади поранення дістав 61-річний чоловік. У цьому ж населеному пункті пошкоджено п’ять приватних будинків та три господарчі споруди.

В інших районах області також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури:

У Лозівському районі, в селі Лиманівка, пошкоджені енергомережі;

У Чугуївському районі — будівля покинутої лабораторії в Старому Салтові та база відпочинку в Малинівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей, нині там залишаються 20 громадян. Від початку роботи пункт зареєстрував уже 12 414 осіб.
