Унаслідок ударів РФ на Харківщині поранений цивільний, пошкоджені будинки та енергомережі

Протягом минулої доби ворог атакував п’ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включно з керованими авіабомбами та ударними БпЛА.
Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано використання 1 КАБу, 15 дронів-камікадзе типу "Герань-2" та ще 18 БпЛА невстановленого типу.
Унаслідок обстрілу села Катеринівка Великобурлуцької громади поранення дістав 61-річний чоловік. У цьому ж населеному пункті пошкоджено п’ять приватних будинків та три господарчі споруди.
В інших районах області також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури:
У Лозівському районі, в селі Лиманівка, пошкоджені енергомережі;
У Чугуївському районі — будівля покинутої лабораторії в Старому Салтові та база відпочинку в Малинівці.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей, нині там залишаються 20 громадян. Від початку роботи пункт зареєстрував уже 12 414 осіб.
- У ніч на 16 листопада російські окупанти знову завдали ударів по енергооб’єктах Одещини. Фахівці вже приступили до відновлювальних робіт.