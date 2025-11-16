Унаслідок ударів РФ на Харківщині поранений цивільний, пошкоджені будинки та енергомережі

Протягом минулої доби ворог атакував п’ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включно з керованими авіабомбами та ударними БпЛА.

Як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано використання 1 КАБу, 15 дронів-камікадзе типу "Герань-2" та ще 18 БпЛА невстановленого типу.

Унаслідок обстрілу села Катеринівка Великобурлуцької громади поранення дістав 61-річний чоловік. У цьому ж населеному пункті пошкоджено п’ять приватних будинків та три господарчі споруди.

В інших районах області також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури:

У Лозівському районі, в селі Лиманівка, пошкоджені енергомережі;

У Чугуївському районі — будівля покинутої лабораторії в Старому Салтові та база відпочинку в Малинівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей, нині там залишаються 20 громадян. Від початку роботи пункт зареєстрував уже 12 414 осіб.