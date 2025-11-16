До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 195

Росіяни тиснуть на Покровському, Костянтинівському і Олександрівському напрямках.

Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 195
українські військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 22:00 16 листопада на фронті відбулися 195 бойових зіткнень. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РФ завдала 43 авіаційних ударів, скинула 105 керованих авіабомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 322 дрони-камікадзе та здійснили 3 274 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни шість разів атакували на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Обухівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Вісім разів агресор намагався просунутися вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка.

На Лиманському українські захисники відбили 17 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни та Зарічне. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Слов’янському українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Федорівка, Сіверськ, Виїмка та Званівка. Один бій досі триває.

На Краматорському відбулися п’ять бойових зіткнень із противником у районах Майського, Віролюбівки та Часового Яру.

На Костянтинівському відбили 27 ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському агресор 66 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгородне, Гришине, Кучерів Яр, Вільне. Одна атака досі триває.  

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 117 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили одну артилерійську систему, 15 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

На Олександрівському відбили 21 ворожу атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Демурине та Данилівка. 

На Гуляйпільському ворог 14 разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя. Одне бойове зіткнення досі триває. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Воздвиженка, Білогір’я та Тернувате.

На Оріхівському Сили оборони зупинили одну наступальну дію противника в районі Степногірська.

На Придніпровському українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту. Під авіаударом опинилося Садове.
